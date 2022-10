Aktie in diesem Artikel Tesla 212,65 EUR

Aktie in diesem Artikel Tesla 212,65 EUR -6,32%

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Tesla nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Anleger dürften ein gemischtes Fazit vom Quartalsbericht ziehen, schrieb Analyst Mark Delaney in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kommentare des Elektroautobauers zu den langfristigen Wachstums- und Gewinntreibern seien positiv. Dem stünden aber im dritten Quartal schwächere durchschnittliche Verkaufspreise und Margen gegenüber. Außerdem dürften die anhaltenden makroökonomischen Risiken die Anleger vorerst beunruhigen./tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2022 / 23:51 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.