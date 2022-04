Aktie in diesem Artikel Tesla 952,60 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Tesla auf "Buy" mit einem Kursziel von 1250 US-Dollar belassen. Alle wichtigen Kennziffern des Elektroautobauers hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Entgegen den Marktbefürchtungen habe der Aufbau neuer Produktionsstätten auch nicht zu einer Margenverwässerung geführt, und die Aussagen zum Ausblick klängen zuversichtlicher als im vergangenen Quartal./gl/mis