Aktie in diesem Artikel Tesla 614,20 EUR

-0,29% Charts

News

Analysen

Tesla 614,20 EUR -0,29% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla von 1250 auf 1050 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Philippe Houchois senkte seine Schätzungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie vor allem wegen des Produktionsausfalls infolge der Corona-Lockdowns in China./mis/jha/