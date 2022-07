Aktie in diesem Artikel Tesla 646,50 EUR

-0,74% Charts

News

Analysen

Tesla 646,50 EUR -0,74% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tesla nach aktuellen Auslieferungszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1050 US-Dollar belassen. Die Zahlen seien vergleichsweise schwach, was aber den Erwartungen entspreche, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie./tih/gl