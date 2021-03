Aktie in diesem Artikel Tesla 537,40 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla von 775 auf 700 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die in den vergangenen Monaten wieder zurechtgerückte Bewertung ergebe Sinn, sowohl absolut als auch relativ zu den herkömmlichen Autobauern, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Kursschwankungen seien mehr Resultat des "Lärms um Bitcoin und Tweets" und weniger getrieben von fundamentalen Veränderungen./ajx/bek