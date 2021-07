Aktie in diesem Artikel Tesla 568,10 EUR

2,31% Charts

News

Analysen

Tesla 568,10 EUR 2,31% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Tesla nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 700 US-Dollar belassen. Der US-Elektroautobauer habe stark abgeschnitten, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Markterwartungen erschienen zu niedrig./la/ajx