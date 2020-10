Aktie in diesem Artikel Tesla 363,35 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Das Papier des US-Elektroautobauers sei enorm überbewertet, schrieb Analyst Ryan Brinkman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Aktienkurs koppele sich immer mehr von den Fundamentaldaten ab./ajx/la