NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla nach Auslieferungszahlen von 90 auf 105 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber angesichts des damit weiterhin implizierten Rückschlagrisikos auf "Underweight" belassen. Der Elektroautobauer habe im Schlussquartal und damit auch 2020 zwar das eigene Auslieferungsziel knapp verfehlt, aber mehr Autos ausgeliefert als er oder der Markt erwartet hätten, schrieb Analyst Ryan Brinkman in einer am Montag vorliegenden Studie. Daher habe er seine Ergebnisschätzungen angehoben./mis/tih