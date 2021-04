Aktie in diesem Artikel Tesla 602,90 EUR

0,87% Charts

News

Analysen

Tesla 602,90 EUR 0,87% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 155 US-Dollar belassen. Analyst Ryan Brinkman legte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie Vorsicht an den Tag angesichts einer hohen Bewertung der Aktien. An den Schätzungen für den Hersteller elektrisch betriebener Fahrzeuge änderte er zunächst aber nichts./bek/gl