NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 155 US-Dollar belassen. Der Batterieautohersteller habe mit seinem operativen Gewinn (Ebit) im ersten Quartal die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Ryan Brinkman in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Höhere operative Kosten hätten sich negativ bemerkbar gemacht./mf/ck