NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla nach dem Auslieferungsrekord des Elektroautobauers im dritten Quartal von 180 auf 215 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. In Reaktion auf die unerwartet hohen Auslieferungen habe er seine Finanzprognosen für das dritte Quartal und das Gesamtjahr 2021 erhöht, schrieb Analyst Ryan Brinkman in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/tih