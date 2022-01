Aktie in diesem Artikel Tesla 845,00 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Für Analyst Ryan Brinkman sind die Aktien des Herstellers von Elektrofahrzeugen laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie überbewertet. Wie anderen wachstumsstarken Titeln drohe auch Tesla eine grundlegende Neubewertung am Markt. Mit Blick auf das Schlussquartal 2021 hält der Experte an seinen bisherigen Annahmen fest./bek/ajx