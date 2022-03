Aktie in diesem Artikel Tesla 913,50 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla auf "Underweight" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Aufgrund des anhaltenden Ukraine-Kriegs habe er seine Prognosen für die US-Automobilindustrie reduziert, schrieb Analyst Ryan Brinkman in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Seine Gewinnschätzungen (EPS) für den Elektroautohersteller der Jahre 2022 und 2023 schraubte der Experte jedoch leicht nach oben. Die Aktie betrachtet er wegen ihrer hohen Bewertung und ebensolcher Anlegererwartungen aber weiterhin vorsichtig./edh/bek