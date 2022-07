Aktie in diesem Artikel Tesla 797,50 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla nach Zahlen zum zweiten Quartal von 385 auf 410 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Ryan Brinkman hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zwar seine Schätzungen für den Elektroautobauer wegen übertroffener Margenerwartungen an. Er bleibt aber für die Aktie wegen ihrer Bewertung und der Wachstumsaussichten für das Unternehmen vorsichtig gestimmt./tih/he