NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla nach Quartalszahlen von 153 auf 150 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. In Reaktion auf die etwas schwächer als erwartet ausgefallenen Kennziffern habe er seine Prognosen für den Elektroauto-Hersteller reduziert, schrieb Analyst Ryan Brinkman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den Jahresausblick halte er weiterhin für risikobehaftet./edh/gl