NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Texas Instruments nach Quartalszahlen von 150 auf 165 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Umsatz und Ergebnis (EPS) des Halbleiterkonzerns hätten seine Prognosen und die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Analyst Harlan Sur in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine EPS-Erwartungen für die Jahre 2020 und 2021./edh/ag