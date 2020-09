Nach Darstellung des Analysten Cosmin Filker von GBC hat die The NAGA Group AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) wegen nachhaltig gesenkter Kostenstrukturen und einem gestärkten Kerngeschäft Umsatz und EBITDA deutlich gesteigert. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und bestätigt das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei der Umsatz in den ersten 6 Monaten auf rund 12,1 Mio. Euro (HJ 2019: 1,7 Mio. Euro) gestiegen. Das EBITDA habe auf rund 3,7 Mio. Euro (HJ 2019: -4,6 Mio. Euro) deutlich zugelegt. Dies entspreche einer EBITDA-Marge von rund 30,5 Prozent. Darüber hinaus habe die Gesellschaft trotz der aktuellen pandemiebedingten Schwierigkeiten den internationalen Expansionskurs fortgesetzt. Nach dem Einstieg in den chinesischen Markt werde derzeit eine Ausweitung der Geschäftsaktivitäten auf Australien und Südamerika angestrebt.

Für das Gesamtjahr 2020 erwarte das NAGA-Management einen Umsatz in einer Bandbreite zwischen 22 und 24 Mio. Euro und ein EBITDA zwischen 5,5 und 6 Mio. Euro. Analog hierzu schätze GBC 2020 einen Umsatz von 23,75 Mio. Euro und ein EBITDA von 5,85 Mio. Euro. Zudem rechne der Analyst für die kommenden Geschäftsjahre mit einer Forstsetzung der hohen Wachstumsdynamik. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 3,75 Euro (zuvor: 2,70 Euro) und erneuert das Rating „Kaufen“.

