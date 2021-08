Nach Darstellung des Analysten Cosmin Filker von GBC hat die The NAGA Group AG im Geschäftsjahr 2020 (per 31.12.) von der gestiegenen Transaktionstätigkeit durch die hohe Volatilität an den Kapitalmärkten profitiert und den Umsatz auf über 24 Mio. Euro mehr als verdreifacht. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel deutlich und bestätigt das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe sich die Kundenanzahl auf 43.646 (GJ 2019: 25.376) verbessert und das Handelsvolumen sei auf 120 Mrd. Euro (GJ 2019: 41 Mrd. Euro) gestiegen. Trotz ausgeweiteter Marketingaktivitäten habe das EBITDA mit 6,57 Mio. Euro (GJ 2019: -9,17 Mio. Euro) deutlich im Plus gelegen. Mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts sei Guidance für 2021 vom Management bestätigt worden. Demnach werde bei einer Umsatzsteigerung auf 50 bis 52 Mio. Euro ein EBITDA in der Bandbreite von 13 bis 15 Mio. Euro erwartet.

Dies erscheine dem Analysten auf Basis der veröffentlichten Eckwerte zum Halbjahr 2021 mit einem Umsatz von 24,5 Mio. Euro und einer auf 4,8 Mio. Euro erhöhten Transaktionszahl realistisch. Eine Fortsetzung des Wachstumskurses solle dabei nicht nur eine Folge der hohen Marktvolatilitäten sein. Neben der Steigerung der Marketingaktivitäten sowie der Forcierung des Kundensupports und weiterer Investitionen, plane die Gesellschaft den Naga Trader global zu vermarkten. Auf Basis der angepassten Prognosen erhöht der Analyst das Kursziel auf 9,10 Euro (zuvor: 7,03 Euro) und bestätigt das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 09.08.2021, 11:35 Uhr)



