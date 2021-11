Nach Darstellung des Analysten Cosmin Filker von GBC hat die The NAGA Group AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) auf Basis vorläufiger Zahlen den Umsatz auf 40,5 Mio. Euro mehr als verdoppelt. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und bestätigt das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe trotz sichtbar ausgeweiteter Marketingaktivitäten das EBITDA in den ersten 9 Monaten auf rund 8,6 Mio. Euro (9M 2020: 5,8 Mio. Euro) zugelegt und befinde sich damit sogar oberhalb des im Gesamtjahr 2020 erwirtschafteten EBITDA von 6,57 Mio. Euro. Demzufolge rechne das NAGA-Management für 2021 weiterhin mit einer Steigerung des Umsatzes auf bis zu 52 Mio. Euro und des EBITDA auf bis zu 15 Mio. Euro. Für die auf Wachstum ausgerichtete Unternehmensstrategie verfüge das Unternehmen nach der größten Kapitalerhöhung der Unternehmensgeschichte über ein umfangreiches finanzielles Polster. Im September 2021 sei im Rahmen einer Kapitalerhöhung Wachstumskapital von 22,7 Mio. Euro eingeworben worden.

Nach Meinung der Analysten werde NAGA den Fokus noch stärker auf Kundenwachstum legen und damit die Marketingaktivitäten noch stärker als von GBC erwartet ausweiten. Demnach schätze das Analystenteam für das laufende Geschäftsjahr nun einen Umsatz von 54,06 Mio. Euro (zuvor: 51,00 Mio. Euro). Für 2022 werde dann mit einem Umsatz von 81,10 Mio. Euro (zuvor: 66,30 Mio. Euro) gerechnet. Angesichts höherer Marketingsaufwendungen solle die EBITDA-Marge aber unterhalb der bisherigen Schätzungen von GBC liegen. Auf Basis der angepassten Prognosen erhöht der Analyst das Kursziel auf 11,70 Euro (zuvor: 9,10 Euro) und bestätigt das Rating „Kaufen“.



