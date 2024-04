SMC Research

The Naga Group Kaufen

08:34 Uhr

Nach Darstellung von SMC-Research hat die außerordentliche Hauptversammlung der NAGA Group der Fusion mit CAPEX.com zugestimmt. Aus Sicht von SMC-Analyst Holger Steffen ist das ein wichtiger Meilenstein für die Transaktion, insgesamt bewertet er die Fusion als deutliche Stärkung der Marktposition.

Die Zustimmung der Hauptversammlung zu der Fusion von NAGA und CAPEX.com stelle laut SMC-Research einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum Abschluss der Transaktion sowie für die weitere Unternehmensentwicklung dar. Nach der Eintragung des Beschlusses in das Handelsregister stehe noch die Freigabe durch die Aufsichtsbehörden an, was die Analysten aber nicht als eine große Hürde sehen.

NAGAs Marktposition werde durch den Zusammenschluss deutlich gestärkt, was sich in den nächsten Jahren positiv in den Wachstumszahlen niederschlagen sollte. Das Management strebe an, die Nutzerbasis von aktuell 1,6 Mio. bis 2025/26 auf über 5 Mio. zu steigern und wolle in Summe der nächsten drei Jahre mehr als 250 Mio. US-Dollar umsetzen.

Auch die Analysten sehen Potenzial für ein sehr dynamisches Umsatzwachstum und eine deutliche Margensteigerung und haben das in ihrem Bewertungsmodell abgebildet. An ihren Schätzungen von Anfang März, die sie bereits für die fusionierte Gesellschaft erstellt hatten, haben sie aktuell keine Änderung vorgenommen, so dass ihr Kursziel unverändert bei 1,40 Euro liege.

Damit sorge das hohe Wachstums- und Margenpotenzial aus ihrer Sicht für ein erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktie. Das Urteil der Analysten laute auf der Basis weiterhin „Speculative Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 29.04.2024 um 8:30 Uhr)

