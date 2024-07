SMC Research

The Naga Group Kaufen

08:34 Uhr

Nach Darstellung von SMC-Research steht die NAGA Group vor dem Abschluss des Fusionsprozesses mit CAPEX.com und plant für die nächsten Jahre ein starkes Wachstum mit deutlich steigenden Margen. SMC-Analyst Holger Steffen sieht auf Basis dieser Pläne ein hohes Kurspotenzial und hat die Aktie wegen des gesunkenen Prognoserisikos hochgestuft.

Unter der Leitung des neuen CEO, Octavian Patrascu, habe NAGA den ersten virtuellen Kapitalmarkttag der neu formierten Gesellschaft abgehalten. Mit dem für August zu erwartenden Abschluss der Fusion mit CAPEX.com habe das Unternehmen die Nutzer- und Erlösbasis sowie das Lizenzportfolio und die internationale Präsenz stark ausgeweitet. Außerdem sei ein breit aufgestelltes Managementteam und ein umfangreiches Know-how im Marketing, in der Prozessoptimierung und bezüglich der Vertriebsmöglichkeiten in Emerging Markets hinzugewonnen worden. Der Zusammenschluss biete damit umfangreiche Synergien, die sich auch unmittelbar in Kosteneinsparungen von 10 Mio. Euro niederschlagen sollen. Diese Summe sei gut abgesichert, da allein der Ersatz der bisherigen Technologiebasis von CAPEX.com, die für eine Zahlung im mittleren einstelligen Millionenbereich von einem externen Anbieter bereitgestellt worden sei, durch die NAGA-Lösung eine deutliche Kostenreduktion mit sich bringe.

Mit der neuen Aufstellung wolle NAGA insbesondere in den Emerging Markets nun stark wachsen. Zugleich solle das operative Ergebnis dank der daraus resultierenden Skaleneffekte, aber auch durch die Nutzung der Synergien und durch weitere Effizienzsteigerungen deutlich überproportional gesteigert werden. Während das Management für das laufende Jahr einen Umsatz von 75 Mio. Euro und ein EBITDA von 8,7 Mio. Euro in Aussicht stellt, sollen es in zwei Jahren bereits 129 Mio. Euro bzw. 31,3 Mio. Euro sein, so die Analysten.

Sie halten die Pläne für machbar und hatten in ihrem Modell auch bislang schon eine vergleichbare Umsatzentwicklung unterstellt. Ihre EBITDA-Schätzung liege mit 7,4 Mio. Euro für 2024 sowie 24,0 Mio. Euro für 2026 hingegen noch deutlich unter der Projektion des Managements. Hier warten sie zunächst ab, in welchem Ausmaß sich die angestrebten Synergien und Effizienzsteigerungen tatsächlich erzielen lassen.

Trotz der vorsichtigeren Schätzung der Ertragsentwicklung signalisiere ihr Modell nach dem Roll-over auf das neue Basisjahr 2024 einen fairen Wert von 1,60 Euro je Aktie (bislang 1,40 Euro), der weit über dem aktuellen Kurs liege. Damit sehen die Analysten dank der positiven Effekte der Fusion ein erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktie. Angesichts des unmittelbar bevorstehenden Abschlusses der Fusion habe sich ihr Prognoserisiko zudem verringert, so dass sie ihr Urteil von „Speculative Buy“ auf „Buy“ anheben.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 22.07.2024 um 8:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 20.07.2024 um 9:45 Uhr fertiggestellt und am 22.07.2024 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2024/07/2024-07-22-SMC-Update-NAGA_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com