LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die australische Investmentbank Macquarie hat Thyssenkrupp mit "Neutral" und einem Kursziel von 17,40 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die strategischen Maßnahmen des Industriekonzerns seien Schritte in die richtige Richtung, schrieb Analyst Ioannis Masvoulas in einer am Montag vorliegenden Studie. Anleger sollten aber auf einen besseren Einstiegszeitpunkt warten./ajx/ck



