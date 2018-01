ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Outperform" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Wichtige Kurstreiber für die Aktie seien die Neuausrichtung von einem Stahl- zu einem Industriekonzern sowie eine längerfristig mögliche Aufspaltung, schrieben die Experten in einer am Montag vorliegenden Studie des Instituts. Das Marktumfeld bleibe außerdem im Erholungsmodus, sodass in den kommenden Quartalen mit positiver Gewinndynamik zu rechnen sei./tih/mis



Datum der Analyse: 15.01.2018



