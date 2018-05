NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Thyssenkrupp nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 35 auf 33 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Stahlgeschäft habe sich gut entwickelt, das Investitionsgüter-Segment hingegen nicht, schrieb Analyst Seth Rosenfeld in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Enttäuscht habe aber vor allem der Ausblick des Industriekonzerns auf das gesamte Geschäftsjahr 2017/18./edh/la



Datum der Analyse: 16.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.