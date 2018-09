NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp anlässlich der nun offiziellen Aufspaltungspläne auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Der Industriekonzern beuge sich mit einer einfacheren Unternehmensstruktur dem Druck der Investoren, schrieb Analyst Seth Rosenfeld in einer am Freitag vorliegenden Studie. Anders als zuvor spekuliert würden aber zwei unabhängige Unternehmen geschaffen. Dies biete die Chance für eine Neubewertung des Industriegeschäfts und eine Restrukturierung der weniger attraktiven Materials-Sparte./tih/ag



Datum der Analyse: 28.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.