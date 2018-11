NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der bereinigte operative Gewinn (Ebit) im vierten Geschäftsquartal habe unter den Erwartungen gelegen und nochmals klar gemacht, wie schwierig das abgelaufene Jahr 2017/18 gewesen sei, schrieb Analyst Seth Rosenfeld in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Während er die Prognose für das bereinigte Ebit im neuen Geschäftsjahr 2018/19 nun als konservativeren Startpunkt betrachtet, hält Rosenfeld die Konzernerwartung eines weiterhin negativen freien Cashflows für enttäuschend./bek/ck



Datum der Analyse: 21.11.2018



