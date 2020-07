NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Das zweite Quartal dürfte den Nachfrageschwund wegen der Pandemie des Coroanvirus eindrucksvoll belegen, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Freitag vorliegenden Branchentudie zu Stahlwerten. Die Ausblicke der europäischen Stahlhersteller dürften aber die Quartalsberichte überwiegen, zumal ohnehin schon schwache Resultate erwartet würden. Bei Thyssenkrupp liege der Fokus auf der Nachfrage aus der Industrie im Schlussquartal./bek/mis