NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der Verkauf des Edelstahlgeschäfts rücke näher und dürfte noch vor Jahresende abgeschlossen werden, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die daraus resultierenden Erlöse sollte der Industrie- und Stahlkonzern seiner Meinung nach ebenso wie den verbliebenen Anteil am Aufzugsgeschäft sowie freie Barmittel für eine Verringerung der Pensionsverbindlichkeiten verwenden./gl/ajx