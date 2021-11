NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach einem Medienbericht über eine erwogene Abspaltung der Stahlsparte auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,25 Euro belassen. Es sei bekannt gewesen, dass die Optionen für das europäische Stahlgeschäfts geprüft werden und es dazu im Frühjahr 2022 ein Update geben soll, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es sei daher keine Überraschung, sollte wie berichtet 2023 auf der Hauptversammlung über solch einen Vorschlag abgestimmt werden./tih/he