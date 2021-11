NEW YORK (dpa-AFX) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp

nach einem Medienbericht über einen Anteilsverkauf des Großaktionärs Cevian auf

"Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die kolportierte Veräußerung von knapp sieben Prozent

der umlaufenden Papiere des Stahlkonzerns durch den Finanzinvestor könnte zu Überhangsorgen mit Blick

auf dessen verbliebene Beteiligung führen, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Montag vorliegenden

Ersteinschätzung. Zumindest so lange, bis Cevian sich zu seinen Absichten in puncto seines restlichen

Thyssenkrupp-Anteils äußern werde./edh/he/mis