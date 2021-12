NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Alan Spence am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf die vor dem Kapitalmarkttag vorgestellten mittelfristigen Ziele. Zum geplanten Börsengang der Sparte Ude Chlorine Engineers (UCE) werde es Mitte Januar noch eine separate Veranstaltung geben./ag/bek