NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 15,85 Euro belassen. Analyst Alan Spence bleibt für den europäischen Stahlsektor mit Blick auf das neue Jahr 2022 positiv gestimmt, wie er in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie schrieb. Seine Favoriten ("Top Picks") für 2022 sind ArcelorMittal, SSAB, Acerinox und Vallourec./tav/ck