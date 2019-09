NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Thyssenkrupp auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 11,40 Euro belassen. Die Neuausrichtung des Konzerns könnte erheblichen Mehrwert schaffen, schrieb Analyst Alain Gabriel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein Börsengang der Aufzugsparte wäre ein guter, wenngleich nicht ganz risikofreier Start. Insgesamt gebe es derzeit viele Möglichkeiten, wie es weitergehen könnte. Solange er aber auf mehr Klarheit warte, bleibe er bei seiner Anlageeinschätzung./kro/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2019 / 15:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.