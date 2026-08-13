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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

thyssenkrupp nucera Hold

08:01 Uhr
thyssenkrupp nucera Hold
Aktie in diesem Artikel
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Hold" belassen. Analyst James Carmichael bleibt zurückhaltend für den Spezialisten für Wasserelektrolyseanlagen. Er begründete dies am Montag mit anhaltender Unsicherheit hinsichtlich des Auftragseingangs. Eine Erholung der Auftragsbücher bleibe maßgeblich für die Wachstumsstory im Bereich Grüner Wasserstoff./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2026 / 16:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: thyssenkrupp nucera

Zusammenfassung: thyssenkrupp nucera Hold

Unternehmen:
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
9,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
7,82 €		 Abst. Kursziel*:
15,02%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
7,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,09%
Analyst Name:
James Carmichael 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

08:01 thyssenkrupp nucera Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.06.26 thyssenkrupp nucera Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11.05.26 thyssenkrupp nucera Outperform RBC Capital Markets
20.03.26 thyssenkrupp nucera Neutral Goldman Sachs Group Inc.
19.03.26 thyssenkrupp nucera Buy Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-Adhoc: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA: Preliminary Figures for Q2/6M 2025/26; Order Intake Above Expectations and Previous Year ; Sales and Earnings below Market Expectations
EQS Group thyssenkrupp nucera Supplies Electrolyzers for Moeve to Build Southern Europe’s Largest Green Hydrogen Project
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