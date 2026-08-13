Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

thyssenkrupp nucera Hold

08:01 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Hold" belassen. Analyst James Carmichael bleibt zurückhaltend für den Spezialisten für Wasserelektrolyseanlagen. Er begründete dies am Montag mit anhaltender Unsicherheit hinsichtlich des Auftragseingangs. Eine Erholung der Auftragsbücher bleibe maßgeblich für die Wachstumsstory im Bereich Grüner Wasserstoff./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2026 / 16:15 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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