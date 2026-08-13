thyssenkrupp nucera Aktie
Marktkap. 988,41 Mio. EURKGV 283,52 Div. Rendite 0,00%
WKN NCA000
ISIN DE000NCA0001
Symbol THYKF
AI Analyse
thyssenkrupp nucera Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Hold" belassen. Analyst James Carmichael bleibt zurückhaltend für den Spezialisten für Wasserelektrolyseanlagen. Er begründete dies am Montag mit anhaltender Unsicherheit hinsichtlich des Auftragseingangs. Eine Erholung der Auftragsbücher bleibe maßgeblich für die Wachstumsstory im Bereich Grüner Wasserstoff./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2026 / 16:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: thyssenkrupp nucera
Zusammenfassung: thyssenkrupp nucera Hold
|Unternehmen:
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
9,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
7,82 €
|Abst. Kursziel*:
15,02%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
7,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,09%
|
Analyst Name:
James Carmichael
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
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