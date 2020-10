NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 5,10 auf 5,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Trotz der sich verbessernden Margen im Stahlsektor riet Analyst Luke Nelson in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu einer vorsichtigen Positionierung. Denn kurzfristig bestehe in den entwickelten Märkten das Risiko eines weiteren Lockdowns. Deshalb zieht der Experte Bergbauwerte dem Stahl vor. Bei Thyssenkrupp sei mittelfristig ein begrenzter Barmittelfluss zu befürchten. Das frische Angebot von Liberty Steel für die Stahlsparte des MDax-Konzerns kam erst nach Veröffentlichung der Studie./tav/ajx