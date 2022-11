NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Underweight" mit einem Kursziel von 4,80 Euro belassen. Die Ergebnisse hätten die Erwartungen verfehlt, der Barmittelzufluss sei allerdings besser als gedacht gewesen, schrieb Analyst Dominic O'Kane am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Geschäftsbericht. Der Ausblick sei vage, liege aber im erwarteten Rahmen./ag/mis