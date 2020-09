NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat TLG Immobilien angesichts der Übernahme durch Aroundtown von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 28 auf 22,70 Euro gesenkt. Analyst Thomas Rothäusler begründete das gesenkte Kursziel in einer am Montag vorliegenden Studie mit seinen angepassten Erwartungen an die Aktie des Fusionspartners. In seinem Bewertungsmodell berücksichtige er die Aktien nunmehr nur noch gemeinsam - und so sei TLG wie Aroundtown ein Kauf./tih/ajx