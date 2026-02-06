tonies Aktie
Marktkap. 1,27 Mrd. EURKGV 65,91 Div. Rendite 0,00%
WKN A3CM2W
ISIN LU2333563281
Symbol TNIEF
tonies Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Tonies mit einem Kursziel von 14,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktien des SDax-Neulings blieben auf der Favoritenliste der Hamburger. Trotz der jüngsten Kursrally seien die Papiere des Toniebox-Anbieters noch moderat bewertet, schrieb Gerhard Orgonas in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 14:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: tonies Buy
|Unternehmen:
tonies
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
14,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
11,08 €
|Abst. Kursziel*:
30,87%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
11,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,42%
|
Analyst Name:
Gerhard Orgonas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
