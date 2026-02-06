DAX 24.873 +0,6%ESt50 6.027 +0,5%MSCI World 4.543 +0,3%Top 10 Crypto 8,9380 +1,1%Nas 23.031 +2,2%Bitcoin 58.831 -1,4%Euro 1,1862 +0,4%Öl 67,37 -1,1%Gold 5.025 +1,3%
tonies Aktie

11,38 EUR +0,22 EUR +1,97 %
XETRA
11,28 EUR +0,20 EUR +1,81 %
GVIE
Marktkap. 1,27 Mrd. EUR

KGV 65,91 Div. Rendite 0,00%
WKN A3CM2W

ISIN LU2333563281

Symbol TNIEF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

tonies Buy

08:11 Uhr
tonies Buy
Aktie in diesem Artikel
tonies
11,38 EUR 0,22 EUR 1,97%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Tonies mit einem Kursziel von 14,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktien des SDax-Neulings blieben auf der Favoritenliste der Hamburger. Trotz der jüngsten Kursrally seien die Papiere des Toniebox-Anbieters noch moderat bewertet, schrieb Gerhard Orgonas in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 14:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: tonies Buy

Unternehmen:
tonies		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
14,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
11,08 €		 Abst. Kursziel*:
30,87%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
11,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,42%
Analyst Name:
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu tonies

08:11 tonies Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.02.26 tonies Buy Warburg Research
06.02.26 tonies Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Nachrichten zu tonies

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Tonies auf 'Buy' - Ziel 14,50 Euro
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 06.02.26
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht schlussendlich Abschläge
dpa-afx tonies-Aktie im Plus: Erfolg der Toniebox 2 sorgt für Umsatzplus und Optimismus
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: SDAX schwächelt am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der SDAX am Mittag
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Tonies auch Wochen nach SDax-Aufnahme gefragt - Starke Eckdaten
dpa-afx ROUNDUP/'Toniebox 2' kommt gut an: SDax-Neuling Tonies schlägt Erwartungen
EQS Group EQS-News: tonies reaches upper end of FY 2025 guidance: Portfolio expansion and internationalization drive profitable growth with record adjusted EBITDA margin
EQS Group EQS-DD: tonies SE: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them_TEIXL Investments GmbH
EQS Group EQS-AFR: tonies SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: tonies SE: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them
EQS Group EQS-PVR: tonies SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: tonies SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: SDAX inclusion marks next milestone in tonies’ global growth story
EQS Group EQS-News: tonies Expands Global Leadership Through Landmark Partnership with The Pokémon Company International
