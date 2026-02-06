Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

tonies Buy

08:11 Uhr

tonies

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Tonies mit einem Kursziel von 14,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktien des SDax-Neulings blieben auf der Favoritenliste der Hamburger. Trotz der jüngsten Kursrally seien die Papiere des Toniebox-Anbieters noch moderat bewertet, schrieb Gerhard Orgonas in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 14:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

