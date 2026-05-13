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ISIN LU2333563281

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Symbol TNIEF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

tonies Buy

08:01 Uhr
tonies Buy
Aktie in diesem Artikel
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Tonies nach Zahlen fürs erste Quartal mit einem Kursziel von 14,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Herstellers der Tonie-Box untermauerten eine starke Umsatzdynamik, schrieb Gerhard Orgonas am Mittwochnachmittag./mis/rob

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: tonies Buy

Unternehmen:
tonies		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
14,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
9,86 €		 Abst. Kursziel*:
47,06%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
9,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
45,73%
Analyst Name:
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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