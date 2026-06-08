tonies Aktie
Marktkap. 1,24 Mrd. EURKGV 90,94 Div. Rendite 0,00%
WKN A3CM2W
ISIN LU2333563281
Symbol TNIEF
tonies Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Tonies mit einem Kursziel von 14,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas präsentierte am Montag anlässlich der anstehenden Fußball-WM die derzeitigen "European Mid-Cap All-Stars", zu denen er auch den deutschen Anbieter der Toniebox für Kinder zählt. Tonies seien mit ihrem höchst profitablen und etablierten System der "Sturmführer", schrieb er./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 15:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: tonies Buy
|Unternehmen:
tonies
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
14,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
10,66 €
|Abst. Kursziel*:
36,02%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
10,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,76%
|
Analyst Name:
Gerhard Orgonas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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