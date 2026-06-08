Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

tonies Buy

09:51 Uhr

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Tonies mit einem Kursziel von 14,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas präsentierte am Montag anlässlich der anstehenden Fußball-WM die derzeitigen "European Mid-Cap All-Stars", zu denen er auch den deutschen Anbieter der Toniebox für Kinder zählt. Tonies seien mit ihrem höchst profitablen und etablierten System der "Sturmführer", schrieb er./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 15:14 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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