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Symbol TNIEF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

tonies Buy

11:21 Uhr
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Tonies von 14,50 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das gut vorhersagbare künftige Umsatzwachstum habe beim ersten Kapitalmarkttag des Spielwarenherstellers im Juni im Fokus gestanden, schrieb Gerhard Orgonas am Freitag. Er sieht vor allem noch im US-Markt Luft nach oben und hob seine Ergebnisschätzungen (EPS) an./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 16:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: tonies Buy

Unternehmen:
tonies		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
19,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
12,90 €		 Abst. Kursziel*:
47,29%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
12,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
47,52%
Analyst Name:
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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