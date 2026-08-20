tonies Aktie
Marktkap. 1,43 Mrd. EURKGV 90,94 Div. Rendite 0,00%
WKN A3CM2W
ISIN LU2333563281
Symbol TNIEF
AI Analyse
tonies Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Tonies von 19 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Toniebox 2 komme gut an und das habe für eine Umsatzüberraschung gesorgt, schrieb Gerhard Orgonas am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Er wies vor allem auf den starken US-Absatz hin./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 15:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: tonies Buy
|Unternehmen:
tonies
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
20,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
11,82 €
|Abst. Kursziel*:
69,20%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
11,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
69,49%
|
Analyst Name:
Gerhard Orgonas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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