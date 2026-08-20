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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

tonies Buy

08:01 Uhr
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Tonies von 19 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Toniebox 2 komme gut an und das habe für eine Umsatzüberraschung gesorgt, schrieb Gerhard Orgonas am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Er wies vor allem auf den starken US-Absatz hin./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 15:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: tonies Buy

Unternehmen:
tonies		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
11,82 €		 Abst. Kursziel*:
69,20%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
11,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
69,49%
Analyst Name:
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 tonies Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.07.26 tonies Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.06.26 tonies Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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