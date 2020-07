Aktie in diesem Artikel TOTAL S.A. 34,33 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Total SA auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Das schwierige zweite Quartal dürfte den großen europäischen Öl- und Gaskonzernen erstmals seit Jahrzehnten wieder einen (bereinigten) Nettoverlust eingebrockt haben, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dies biete aber auch die Möglichkeit zur Umstrukturierung, sodass die Branche im Zuge der ab dem zweiten Halbjahr erwarteten Wirtschaftserholung wieder erstarken dürfte. Der Experte überarbeitete seine Prognosen für den Sektor. Total gehört zu seinen Favoriten./tav/nas

