ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Total SA auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Der europäische Ölsektor habe 2019 unter anderem wegen einiger Gewinnwarnungen und der Klimadiskussion nicht gerade in der Anlegergunst gestanden, schrieb Analyst Jon Rigby in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Insofern seien die Erwartungen für 2020 und damit das Enttäuschungspotenzial recht niedrig. Unter den integrierten Ölkonzernen sieht er die größten Kurschancen für BP und sein "Top Pick" Shell./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2019 / 13:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



