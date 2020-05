NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Total SA nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Franzosen seien gegen den kurzfristigen Gegenwind sehr gut gerüstet, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hob insbesondere die außerordentliche Dividendenstabilität hervor./ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2020 / 09:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2020 / 09:10 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.