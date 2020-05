NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Total SA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das Papier steht zudem auf seiner Analyst Focus List, wie Analyst Christyan Malek in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb. Der solide Zwischenbericht zum ersten Quartal habe Unterstrichen, dass die Franzosen unter den großen Energie- und Ölkonzernen am besten positioniert seien, um auch am Tiefpunkt der Krise nachhaltig ausschütten zu können./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2020 / 23:50 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.