NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Total SA nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Im Geschäftsfeld Erschließung und Förderung (Upstream) weise der Öl- und Gaskonzern ein starkes Wachstum auf, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Hier liege der operative Gewinn über der Markterwartung./bek/mis