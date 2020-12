ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Total SA von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 41 auf 40 Euro gesenkt. Das Papier des Ölkonzerns habe in diesem Jahr wesentlich besser abgeschnitten als die Titel der Konkurrenz, begründete Analyst Jon Rigby in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Abstufung./ajx/knd/