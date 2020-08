NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Total SA nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Unter den großen der europäischen Mineralölkonzerne sei Total am besten aufgestellt für nachhaltige Ausschüttungen auch inmitten der Krise, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zugleich verwies er darauf, dass Total mit seinen Zahlen die Erwartungen übertroffen habe./ck/mis