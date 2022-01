Aktie in diesem Artikel TotalEnergies 49,76 EUR

0,45% Charts

News

Analysen

TotalEnergies 49,76 EUR 0,45% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Totalenergies vor dem Zwischenbericht zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Öl- und Gasproduzent dürfte von den starken Preisanstiegen für Gas und Flüssiggas profitiert haben, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese spiegelten ein starkes konjunkturelles Umfeld für Rohstoffe wider./bek/jha/